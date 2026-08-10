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10.08.2026 06:37:00
Nathans Famous hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nathans Famous hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.16 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 54.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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