Nath Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nath Industries lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Nath Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.00 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1.60 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 36.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch