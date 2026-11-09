Nath Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nath Industries hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 1.98 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nath Industries 2.31 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 1.77 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.27 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch