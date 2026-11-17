Nath Bio-Genes (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.22 INR gegenüber 1.40 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 407.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 438.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch