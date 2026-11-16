Natco Pharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Natco Pharma hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 11.22 INR. Im letzten Jahr hatte Natco Pharma einen Gewinn von 28.71 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 9.67 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 29.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Natco Pharma 13.63 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch