Natco Pharma legte Quartalsergebnis vor

Natco Pharma hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 11.53 INR gegenüber 26.84 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.35 Milliarden INR – eine Minderung von 44.68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13.29 Milliarden INR eingefahren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 8.91 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 7.40 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch