NatBridge Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NatBridge Resources liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NatBridge Resources die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

NatBridge Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.060 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NatBridge Resources ein EPS von -0.050 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch