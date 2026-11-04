Nat Aluminium zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nat Aluminium hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.99 INR gegenüber 7.79 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.26 Prozent auf 54.19 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42.92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch