Nasu Denki-Tekko verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nasu Denki-Tekko hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 524.67 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 372.36 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nasu Denki-Tekko im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch