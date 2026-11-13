Nasu Denki-Tekko stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nasu Denki-Tekko hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 322.39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 583.40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nasu Denki-Tekko in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17.77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.87 Milliarden JPY im Vergleich zu 5.92 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch