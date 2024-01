NASDAQ-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 14’524.07 Punkten ab. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.070 Prozent auf 14’500.11 Punkte an der Kurstafel, nach 14’510.30 Punkten am Vortag.

Bei 14’477.57 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 14’625.19 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.35 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 14’229.91 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 13’219.83 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 05.01.2023, einen Stand von 10’305.24 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Trinity Biotech (+ 20.54 Prozent auf 0.54 USD), Landec (+ 12.50 Prozent auf 7.11 USD), Geospace Technologies (+ 9.70 Prozent auf 14.03 USD), TransAct Technologies (+ 8.85 Prozent auf 7.50 USD) und Video Display (+ 5.00 Prozent auf 1.05 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AngioDynamics (-19.87 Prozent auf 6.21 USD), Ebix (-10.92 Prozent auf 2.61 USD), Enzon Pharmaceuticals (-9.84 Prozent auf 0.09 USD), Sangamo Therapeutics (-8.21 Prozent auf 0.45 USD) und Atrion (-5.82 Prozent auf 369.52 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17’512’683 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.622 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.31 erwartet. Mit 42.90 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch