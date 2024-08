NASDAQ-Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

Zum Handelsschluss erhöhte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.18 Prozent auf 19’720.87 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.913 Prozent auf 19’669.78 Punkte an der Kurstafel, nach 19’491.84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19’526.63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’818.40 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.02 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19’754.34 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18’623.39 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15’148.06 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 19.20 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 20’690.97 Punkte. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Workday A (+ 12.49 Prozent auf 259.95 USD), Lucid (+ 9.09 Prozent auf 4.20 USD), Warner Bros Discovery (+ 7.33 Prozent auf 8.05 USD), Enphase Energy (+ 6.50 Prozent auf 123.00 USD) und Marvell Technology (+ 4.63 Prozent auf 71.84 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Intuit (-6.83 Prozent auf 619.85 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4.97 Prozent auf 139.87 USD), Synopsys (-1.58 Prozent auf 539.39 USD), Micron Technology (-1.35 Prozent auf 102.85 USD) und O Reilly Automotive (-0.98 Prozent auf 1’116.57 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 58’880’551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.093 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

