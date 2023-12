NASDAQ-Handel: So performt der NASDAQ Composite am Mittag

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.38 Prozent fester bei 14’869.58 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.001 Prozent auf 14’814.02 Punkte an der Kurstafel, nach 14’813.92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 14’884.64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’811.82 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, den Wert von 14’125.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13’710.24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, bei 10’705.41 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 43.16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14’884.64 Punkten. Bei 10’265.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Escalon Medical (+ 25.57 Prozent auf 0.22 USD), Sify (+ 5.71 Prozent auf 1.85 USD), Olympic Steel (+ 5.41 Prozent auf 62.50 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 3.86 Prozent auf 69.95 USD) und Agenus (+ 3.57 Prozent auf 0.72 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Ebix (-68.26 Prozent auf 1.57 USD), EMCORE (-7.15 Prozent auf 0.40 USD), Atrion (-6.51 Prozent auf 340.00 USD), Cutera (-6.01 Prozent auf 2.66 USD) und AXT (-5.19 Prozent auf 2.56 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 4’903’569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2.813 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 39.18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch