NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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05.11.2026 20:03:25
NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell
Der NASDAQ Composite rauscht am vierten Tag der Woche ab.
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 5.10 Prozent leichter bei 24’424.96 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.693 Prozent schwächer bei 25’558.11 Punkten in den Handel, nach 25’736.51 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24’262.14 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’559.03 Zählern.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 4.59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27’477.31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26’363.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der NASDAQ Composite 23’499.80 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.12 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 9.52 Prozent auf 1.38 USD), Inter Parfums (+ 7.54 Prozent auf 132.89 USD), Nissan Motor (+ 6.67 Prozent auf 1.84 USD), Ceragon Networks (+ 4.50 Prozent auf 2.09 USD) und Royal Gold (+ 4.16 Prozent auf 256.32 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen 3D Systems (-33.33 Prozent auf 1.76 USD), Cogent Communications (-31.37 Prozent auf 4.66 USD), AXT (-20.53 Prozent auf 37.78 USD), Methode Electronics (-20.20 Prozent auf 10.59 USD) und NetScout Systems (-18.82 Prozent auf 30.93 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30’599’761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.431 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf
Die Americas Car-Mart-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.05 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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