Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’305 -1.8%  SPI 18’837 -1.7%  Dow 51’055 0.0%  DAX 25’003 -0.4%  Euro 0.9146 0.4%  EStoxx50 6’035 -0.3%  Gold 4’490 -1.1%  Bitcoin 56’281 -2.2%  Dollar 0.7860 0.6%  Öl 94.9 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach Just-Eat-Deal: Prosus darf Delivery-Hero-Anteile später reduzieren
So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren verloren gegangen
So viel Verlust hätte ein Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren bedeutet
SEC-Vorstoss: Aktien-Emissionen sollen deutlich einfacher werden
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Suche...

Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Kursverlauf 01.06.2026 20:03:40

NASDAQ-Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

NASDAQ-Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Heute wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Ceva
34.27 CHF 8.47%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.72 Prozent auf 27’165.62 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.074 Prozent auf 26’952.58 Punkte an der Kurstafel, nach 26’972.62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’190.21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’913.12 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 01.05.2026, einen Wert von 25’114.44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’668.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19’113.77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 16.91 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nortech Systems (+ 16.28 Prozent auf 17.36 USD), Ceva (+ 13.23 Prozent auf 45.27 USD), Innodata (+ 9.93 Prozent auf 115.40 USD), Salesforce (+ 9.80 Prozent auf 209.83 USD) und Oracle (+ 9.61 Prozent auf 247.47 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-39.30 Prozent auf 7.46 USD), Donegal Group B (-16.45 Prozent auf 16.00 USD), Cerus (-7.40 Prozent auf 2.82 USD), QUALCOMM (-6.81 Prozent auf 233.93 USD) und Nissan Motor (-6.78 Prozent auf 2.36 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 27’375’659 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.380 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten