NASDAQ-Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Um 20:01 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.72 Prozent auf 27’165.62 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.074 Prozent auf 26’952.58 Punkte an der Kurstafel, nach 26’972.62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’190.21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’913.12 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 01.05.2026, einen Wert von 25’114.44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’668.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19’113.77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 16.91 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nortech Systems (+ 16.28 Prozent auf 17.36 USD), Ceva (+ 13.23 Prozent auf 45.27 USD), Innodata (+ 9.93 Prozent auf 115.40 USD), Salesforce (+ 9.80 Prozent auf 209.83 USD) und Oracle (+ 9.61 Prozent auf 247.47 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-39.30 Prozent auf 7.46 USD), Donegal Group B (-16.45 Prozent auf 16.00 USD), Cerus (-7.40 Prozent auf 2.82 USD), QUALCOMM (-6.81 Prozent auf 233.93 USD) und Nissan Motor (-6.78 Prozent auf 2.36 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 27’375’659 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.380 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch