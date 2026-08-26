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NASDAQ 100-Entwicklung 26.08.2026 22:33:36

NASDAQ-Handel: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

NASDAQ-Handel: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

Heute legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Ferrovial International
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Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.05 Prozent) bei 29’224.52 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.269 Prozent auf 29’130.77 Punkte an der Kurstafel, nach 29’209.23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’096.84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 29’296.77 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.446 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’128.34 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30’001.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’525.29 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 15.94 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lumentum (+ 6.04 Prozent auf 939.03 USD), Western Digital (+ 4.02 Prozent auf 468.88 USD), Arm (+ 3.93) Prozent auf 251.06 USD), Seagate Technology (+ 3.01 Prozent auf 846.37 USD) und Palantir (+ 2.76 Prozent auf 177.50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Ferrovial International SE Registered (-4.90 Prozent auf 59.94 USD), Nebius (-3.62 Prozent auf 213.93 USD), Intuit (-3.24 Prozent auf 345.88 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.87 Prozent auf 123.19 USD) und Shopify A (-2.33 Prozent auf 150.29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’799’660 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.325 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Comcast-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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