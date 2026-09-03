NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start mit Gewinnen

Am Donnerstag springt der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.73 Prozent auf 26’409.30 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.452 Prozent auf 26’336.32 Punkte an der Kurstafel, nach 26’217.83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26’325.06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’475.04 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.193 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’913.90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’853.98 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 21’497.73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13.66 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.08 Prozent auf 131.91 USD), Intuit (+ 4.87 Prozent auf 359.63 USD), SpaceX (+ 4.71 Prozent auf 147.34 USD), Adobe (+ 4.49 Prozent auf 292.34 USD) und Americas Car-Mart (+ 3.59 Prozent auf 2.31 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-12.38 Prozent auf 15.86 USD), CIENA (-8.31 Prozent auf 324.73 USD), inTest (-6.67 Prozent auf 10.08 USD), Cogent Communications (-4.50 Prozent auf 9.76 USD) und AXT (-4.48 Prozent auf 54.40 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4’292’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.515 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.69 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch