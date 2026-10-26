NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels fester

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 1.24 Prozent höher bei 26’278.29 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.276 Prozent höher bei 26’026.86 Punkten in den Montagshandel, nach 25’955.34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25’986.56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26’278.56 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 27’068.72 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 24’975.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 23’204.87 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13.09 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit TTM Technologies (+ 7.56 Prozent auf 86.17 USD), Comtech Telecommunications (+ 5.65 Prozent auf 1.31 USD), DXP Enterprises (+ 4.81 Prozent auf 163.78 USD), Elbit Systems (+ 4.54 Prozent auf 768.73 USD) und Synopsys (+ 4.17 Prozent auf 448.08 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen JetBlue Airways (-15.05 Prozent auf 2.23 USD), Grupo Financiero Galicia (-8.96 Prozent auf 34.52 USD), CRESUD (-7.51 Prozent auf 10.59 USD), Americas Car-Mart (-7.12 Prozent auf 0.74 USD) und Amkor Technology (-4.45 Prozent auf 37.55 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’063’852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.537 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.00 erwartet. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch