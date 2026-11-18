Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.46 Prozent stärker bei 24’439.58 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.649 Prozent auf 24’486.17 Punkte an der Kurstafel, nach 24’328.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’534.02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24’268.03 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1.66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26’140.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’289.71 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 22’432.85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5.18 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cerus (+ 8.42 Prozent auf 2.06 USD), Americas Car-Mart (+ 7.68 Prozent auf 0.94 USD), Take Two (+ 6.36 Prozent auf 216.90 USD), Repligen (+ 4.81 Prozent auf 169.98 USD) und Upbound Group (+ 4.45 Prozent auf 25.82 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-12.19 Prozent auf 24.50 USD), inTest (-4.67 Prozent auf 11.85 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.47 Prozent auf 92.19 USD), AXT (-4.37 Prozent auf 34.83 USD) und Royal Gold (-4.26 Prozent auf 240.07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’499’838 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.672 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21.98 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch