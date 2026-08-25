Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’573 0.3%  SPI 20’469 0.2%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’248 -0.1%  Euro 0.9377 0.2%  EStoxx50 6’467 0.2%  Gold 4’635 -0.5%  Bitcoin 63’433 0.8%  Dollar 0.8035 0.3%  Öl 86.5 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Overweight
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse
SoftwareOne-Aktie springt zweistellig an: Margensprung und deutliches Plus
SHL-Aktie: SHL kippt Übernahmepflicht
Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus
Suche...
Plus500 Depot

Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ-Handel im Blick 25.08.2026 22:34:09

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

Der NASDAQ Composite beendete den Dienstagshandel im Plus.

Monro Muffler Brake
13.97 USD 8.72%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.66 Prozent auf 26’151.30 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.649 Prozent stärker bei 26’148.71 Punkten in den Handel, nach 25’980.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’225.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’034.35 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 24’975.82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’343.97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’449.29 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.55 Prozent zu. Bei 27’190.21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Methode Electronics (+ 14.40 Prozent auf 16.05 USD), Compugen (+ 10.81 Prozent auf 2.87 USD), Monro Muffler Brake (+ 8.55 Prozent auf 13.96 USD), TransAct Technologies (+ 6.20 Prozent auf 5.06 USD) und Americas Car-Mart (+ 5.86 Prozent auf 2.35 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-4.54 Prozent auf 9.67 USD), Omnicell (-4.15 Prozent auf 33.22 USD), Erie Indemnity (-3.97 Prozent auf 257.98 USD), Deckers Outdoor (-3.63 Prozent auf 88.74 USD) und Methanex (-3.37 Prozent auf 57.08 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 27’185’364 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.459 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Erie Indemnity Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten