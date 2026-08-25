NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.66 Prozent auf 26’151.30 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.649 Prozent stärker bei 26’148.71 Punkten in den Handel, nach 25’980.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’225.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’034.35 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 24’975.82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’343.97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’449.29 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.55 Prozent zu. Bei 27’190.21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Methode Electronics (+ 14.40 Prozent auf 16.05 USD), Compugen (+ 10.81 Prozent auf 2.87 USD), Monro Muffler Brake (+ 8.55 Prozent auf 13.96 USD), TransAct Technologies (+ 6.20 Prozent auf 5.06 USD) und Americas Car-Mart (+ 5.86 Prozent auf 2.35 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-4.54 Prozent auf 9.67 USD), Omnicell (-4.15 Prozent auf 33.22 USD), Erie Indemnity (-3.97 Prozent auf 257.98 USD), Deckers Outdoor (-3.63 Prozent auf 88.74 USD) und Methanex (-3.37 Prozent auf 57.08 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 27’185’364 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.459 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch