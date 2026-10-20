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20.10.2026 22:33:33
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels in Rot
Der NASDAQ Composite zeigte sich am Dienstagabend wenig verändert.
Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 26’424.82 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.371 Prozent auf 26’332.92 Punkte an der Kurstafel, nach 26’430.89 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26’179.74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’601.72 Punkten lag.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 26’522.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25’508.07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22’990.54 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13.73 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Myriad Genetics (+ 31.59 Prozent auf 5.54 USD), BlackBerry (+ 8.70 Prozent auf 8.87 USD), Compugen (+ 8.63 Prozent auf 2.14 USD), AmeriServ Financial (+ 6.62 Prozent auf 4.67 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5.34 Prozent auf 8.87 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen FreightCar America (-31.37 Prozent auf 4.02 USD), Americas Car-Mart (-26.17 Prozent auf 0.79 USD), DXP Enterprises (-4.72 Prozent auf 170.55 USD), Astronics (-3.98 Prozent auf 59.85 USD) und Comtech Telecommunications (-3.65 Prozent auf 1.32 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18’988’476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.595 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.42 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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