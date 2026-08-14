NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich leichter

Am Freitag fällt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0.44 Prozent auf 26’685.85 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.180 Prozent auf 26’851.15 Punkte an der Kurstafel, nach 26’803.03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26’661.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’862.17 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.020 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’107.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’635.22 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Wert von 21’710.67 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.85 Prozent. Bei 27’190.21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geospace Technologies (+ 6.91 Prozent auf 5.50 USD), Harmonic (+ 6.35 Prozent auf 13.91 USD), Ceva (+ 5.14 Prozent auf 31.93 USD), Cogent Communications (+ 4.15 Prozent auf 10.78 USD) und Cognex (+ 3.78 Prozent auf 63.92 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-11.68 Prozent auf 21.63 USD), PetMed Express (-8.37 Prozent auf 1.86 USD), Ultra Clean (-7.31 Prozent auf 86.12 USD), Applied Materials (-5.82 Prozent auf 503.44 USD) und Geron (-4.23 Prozent auf 1.47 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 9’513’514 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch