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Index-Performance im Fokus 21.07.2026 22:33:49

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Dienstag schlussendlich

SIGA Technologies
3.57 USD 2.29%
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Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.29 Prozent höher bei 25’837.21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.04 Prozent fester bei 25’772.55 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’508.07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 25’672.83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’880.34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, den Wert von 26’517.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24’259.96 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Wert von 20’974.17 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.20 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 15.73 Prozent auf 56.51 USD), Ultra Clean (+ 14.59 Prozent auf 105.15 USD), Americas Car-Mart (+ 13.04 Prozent auf 3.90 USD), Microvision (+ 11.99 Prozent auf 0.34 USD) und PDF Solutions (+ 11.54 Prozent auf 54.52 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Omnicell (-7.50 Prozent auf 41.83 USD), Nice Systems (-7.11 Prozent auf 94.13 USD), Repligen (-5.84 Prozent auf 136.99 USD), Agilysys (-5.30 Prozent auf 100.65 USD) und VeriSign (-4.13 Prozent auf 266.15 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30’099’185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.297 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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