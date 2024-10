NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0.60 Prozent auf 18’291.62 Punkte nach oben. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.020 Prozent auf 18’179.22 Punkte an der Kurstafel, nach 18’182.92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18’133.02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’302.05 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.17 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16’884.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18’429.29 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 09.10.2023, einen Wert von 13’484.24 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 23.88 Prozent. Bei 18’671.07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nissan Motor (+ 10.69 Prozent auf 2.90 USD), Cerus (+ 8.72 Prozent auf 1.87 USD), Cutera (+ 6.55 Prozent auf 0.74 USD), Donegal Group B (+ 6.39 Prozent auf 13.32 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 5.43 Prozent auf 46.58 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Myriad Genetics (-6.12 Prozent auf 24.37 USD), Landec (-5.72 Prozent auf 4.54 USD), FreightCar America (-4.04 Prozent auf 11.87 USD), Forward Air (-3.76 Prozent auf 36.08 USD) und Century Casinos (-3.37 Prozent auf 2.58 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 42’142’698 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.074 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Ebix-Aktie hat mit 0.03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch