Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.42 Prozent höher bei 24’429.88 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.649 Prozent stärker bei 24’486.17 Punkten in den Handel, nach 24’328.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24’538.78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’225.30 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.70 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 26’140.03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’289.71 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Stand von 22’432.85 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Akamai (+ 8.34 Prozent auf 91.70 USD), Upbound Group (+ 6.72 Prozent auf 26.38 USD), Repligen (+ 6.47 Prozent auf 172.67 USD), Modine Manufacturing (+ 6.28 Prozent auf 137.88 USD) und Take Two (+ 6.22 Prozent auf 216.61 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Dorel Industries (-17.78 Prozent auf 0.78 USD), Century Casinos (-6.73 Prozent auf 0.24 USD), CRESUD (-6.68 Prozent auf 8.38 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.40 Prozent auf 90.32 USD) und Pegasystems (-5.78 Prozent auf 28.86 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 74’139’886 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1.09 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21.98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch