NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Der NASDAQ Composite schloss am Freitag nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 19’286.78 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.074 Prozent schwächer bei 19’255.14 Punkten in den Handel, nach 19’269.46 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 19’318.56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’224.43 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 5.85 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.10.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18’182.92 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16’660.02 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 08.11.2023, einen Stand von 13’650.41 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 30.62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 19’318.56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’477.57 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 75.76 Prozent auf 42.78 USD), American Superconductor (+ 20.59 Prozent auf 34.14 USD), AAON (+ 16.07 Prozent auf 138.24 USD), Century Casinos (+ 11.41 Prozent auf 4.59 USD) und ADTRAN (+ 11.00 Prozent auf 7.59 EUR). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Cutera (-23.08 Prozent auf 0.39 USD), Akamai (-14.40 Prozent auf 89.37 USD), Ultralife Batteries (-14.01 Prozent auf 7.98 USD), Nexstar Media Group (-11.92 Prozent auf 166.04 USD) und Ligand Pharmaceuticals (-6.66 Prozent auf 121.25 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 39’562’258 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.314 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch