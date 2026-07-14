NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite schlussendlich fester

Am Dienstag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.90 Prozent im Plus bei 26’107.01 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.550 Prozent auf 26’015.49 Punkte an der Kurstafel, nach 25’873.18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26’168.80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’912.40 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25’888.84 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 23’639.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, lag der NASDAQ Composite bei 20’640.33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12.36 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 41.72 Prozent auf 4.28 USD), AXT (+ 14.09 Prozent auf 57.57 USD), Methode Electronics (+ 10.11 Prozent auf 17.42 USD), Nissan Motor (+ 7.50 Prozent auf 2.15 USD) und Monolithic Power Systems (+ 6.58 Prozent auf 1’376.41 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Microvision (-8.88 Prozent auf 0.34 USD), Biogen (-8.17 Prozent auf 191.95 USD), Intuitive Surgical (-6.78 Prozent auf 379.50 USD), Lancaster Colony (-6.27 Prozent auf 106.96 USD) und Cirrus Logic (-6.25 Prozent auf 137.36 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 36’397’294 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.483 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch