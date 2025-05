NASDAQ-Handel NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab

Am Mittwoch fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1.41 Prozent auf 18’872.64 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.730 Prozent auf 19’002.94 Punkte an der Kurstafel, nach 19’142.71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19’241.41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’799.20 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.342 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15’870.90 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 21.02.2025, bei 19’524.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2024, lag der NASDAQ Composite bei 16’832.62 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Minus von 2.12 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Volvo (A) (+ 11.50 Prozent auf 28.99 USD), Nissan Motor (+ 8.44 Prozent auf 2.64 USD), Nortech Systems (+ 4.98 Prozent auf 9.49 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.87 Prozent auf 170.06 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 2.79 Prozent auf 168.56 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Modine Manufacturing (-11.66 Prozent auf 93.26 USD), Monro Muffler Brake (-9.84 Prozent auf 12.37 USD), OraSure Technologies (-9.11 Prozent auf 2.55 USD), Myriad Genetics (-8.54 Prozent auf 4.07 USD) und Forward Air (-8.48 Prozent auf 16.51 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 65’004’921 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.011 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Integra LifeSciences-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

