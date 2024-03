NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schlussendlich stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 0.96 Prozent auf 15’973.17 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.527 Prozent leichter bei 16’043.58 Punkten, nach 16’128.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 16’055.33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15’925.91 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.495 Prozent. Vor einem Monat, am 15.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15’906.17 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.12.2023, den Wert von 14’813.92 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 15.03.2023, bei 11’434.05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8.18 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16’449.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geron (+ 92.00 Prozent auf 3.36 USD), Taylor Devices (+ 7.68 Prozent auf 45.71 USD), Donegal Group A (+ 7.41 Prozent auf 14.20 USD), Dixie Group (+ 7.29 Prozent auf 0.62 USD) und Computer Programs and Systems (+ 6.59 Prozent auf 10.03 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Adobe (-13.67 Prozent auf 492.46 USD), Agenus (-9.95 Prozent auf 0.54 USD), Microvision (-7.71 Prozent auf 1.92 USD), BlackBerry (-7.71 Prozent auf 3.83 CAD) und TransAct Technologies (-6.65 Prozent auf 5.05 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 57’272’257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.834 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat mit 0.05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 72.81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch