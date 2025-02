NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Plus

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1.50 Prozent höher bei 19’945.64 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.239 Prozent höher bei 19’696.92 Punkten, nach 19’649.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19’675.87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’952.17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.41 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.01.2025, wies der NASDAQ Composite 19’088.10 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’230.73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.02.2024, bei 15’655.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 3.45 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18’831.91 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nektar Therapeutics (+ 22.00 Prozent auf 0.89 USD), Innodata (+ 19.27 Prozent auf 52.29 USD), Intevac (+ 19.23 Prozent auf 4.03 USD), Geospace Technologies (+ 15.50 Prozent auf 9.54 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 13.81 Prozent auf 2.06 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Pegasystems (-19.62 Prozent auf 85.28 USD), Cognex (-13.58 Prozent auf 33.92 USD), Zebra Technologies (-8.36 Prozent auf 323.42 USD), MKS Instruments (-6.62 Prozent auf 103.84 USD) und FreightCar America (-4.79 Prozent auf 11.92 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 53’453’707 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.414 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.05 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch