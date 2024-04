NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Plus

Der NASDAQ Composite schloss den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 16’396.83 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.107 Prozent stärker bei 16’397.05 Punkten, nach 16’379.46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 16’490.65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’327.89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 01.03.2024, den Stand von 16’274.94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15’011.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, stand der NASDAQ Composite bei 12’221.91 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11.04 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16’538.86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ballard Power (+ 18.04 Prozent auf 4.45 CAD), Ultralife Batteries (+ 13.05 Prozent auf 9.96 USD), Landec (+ 9.04 Prozent auf 5.79 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 7.73 Prozent auf 4.04 USD) und AXT (+ 4.79 Prozent auf 4.81 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Enzon Pharmaceuticals (-17.20 Prozent auf 0.08 USD), Atrion (-11.81 Prozent auf 408.80 USD), AmeriServ Financial (-10.38 Prozent auf 2.33 USD), Sangamo Therapeutics (-9.34 Prozent auf 0.61 USD) und Computer Programs and Systems (-8.68 Prozent auf 8.42 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 15’044’403 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2.898 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet mit 0.05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

