NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus

Zum Handelsschluss gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.59 Prozent auf 26’584.99 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.672 Prozent fester bei 26’088.04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’913.90 Punkten am Vortag.

Bei 26’679.91 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26’088.04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25’832.67 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 25’067.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21’053.58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14.41 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Zebra Technologies (+ 26.47 Prozent auf 368.83 USD), 3D Systems (+ 25.80 Prozent auf 3.56 USD), Amtech Systems (+ 11.08 Prozent auf 17.44 USD), Innodata (+ 10.99 Prozent auf 70.21 USD) und Intel (+ 10.84 Prozent auf 100.86 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Commercial Vehicle Group (-15.25 Prozent auf 3.89 USD), Americas Car-Mart (-5.43 Prozent auf 3.31 USD), Century Casinos (-5.43 Prozent auf 1.22 USD), Anika Therapeutics (-5.43 Prozent auf 19.61 USD) und Ultra Clean (-5.19 Prozent auf 84.54 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’895’142 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.222 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.69 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch