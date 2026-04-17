NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1.52 Prozent höher bei 24’468.48 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.976 Prozent auf 24’338.01 Punkte an der Kurstafel, nach 24’102.70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’519.51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24’286.47 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 7.09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’479.53 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 23’515.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16’286.45 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.31 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24’519.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 13.40 Prozent auf 13.37 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11.80 Prozent auf 166.52 USD), Washington Federal (+ 8.40 Prozent auf 35.24 USD), Innodata (+ 8.08 Prozent auf 46.93 USD) und World Acceptance (+ 8.04 Prozent auf 141.38 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Netflix (-9.72 Prozent auf 97.31 USD), Patterson-UTI Energy (-9.51 Prozent auf 9.42 USD), Methanex (-7.25 Prozent auf 54.13 USD), IMAX (-5.42 Prozent auf 35.09 USD) und Century Aluminum (-5.14 Prozent auf 62.24 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 42’190’799 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.103 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch