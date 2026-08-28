Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Suche...
Plus500 Depot

Agilysys Aktie 1680840 / US00847J1051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 28.08.2026 20:03:32

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt im Minus

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt im Minus

Der NASDAQ Composite zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Photronics
22.86 CHF -4.13%
Kaufen Verkaufen

Um 20:00 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.40 Prozent auf 26’434.38 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.096 Prozent auf 26’515.99 Punkte an der Kurstafel, nach 26’541.35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’700.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’373.39 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.42 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Stand von 24’876.91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’917.47 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21’705.16 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.77 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 12.24 Prozent auf 2.20 USD), Monro Muffler Brake (+ 4.24 Prozent auf 12.77 USD), Amazon (+ 3.54 Prozent auf 265.33 USD), Salesforce (+ 3.54 Prozent auf 260.97 USD) und Nice Systems (+ 3.36 Prozent auf 108.62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AXT (-8.85 Prozent auf 61.00 USD), Photronics (-7.77 Prozent auf 27.91 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.49 Prozent auf 127.11 USD), Amkor Technology (-7.02 Prozent auf 48.11 USD) und FormFactor (-6.88 Prozent auf 102.65 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 21’187’893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 19.61 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Photronics Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten