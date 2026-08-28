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28.08.2026 20:03:32
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt im Minus
Der NASDAQ Composite zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.
Um 20:00 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.40 Prozent auf 26’434.38 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.096 Prozent auf 26’515.99 Punkte an der Kurstafel, nach 26’541.35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’700.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’373.39 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.42 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Stand von 24’876.91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’917.47 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21’705.16 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.77 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 12.24 Prozent auf 2.20 USD), Monro Muffler Brake (+ 4.24 Prozent auf 12.77 USD), Amazon (+ 3.54 Prozent auf 265.33 USD), Salesforce (+ 3.54 Prozent auf 260.97 USD) und Nice Systems (+ 3.36 Prozent auf 108.62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AXT (-8.85 Prozent auf 61.00 USD), Photronics (-7.77 Prozent auf 27.91 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.49 Prozent auf 127.11 USD), Amkor Technology (-7.02 Prozent auf 48.11 USD) und FormFactor (-6.88 Prozent auf 102.65 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 21’187’893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel
Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 19.61 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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