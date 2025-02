NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Freitag stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.41 Prozent auf 20’026.77 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.056 Prozent auf 19’956.82 Punkte an der Kurstafel, nach 19’945.64 Punkten am Vortag.

Bei 19’932.15 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 20’045.76 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.82 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.01.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19’044.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19’107.65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15’859.15 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 3.87 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’118.61 Punkten. Bei 18’831.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 19.18 Prozent auf 5.84 USD), Cutera (+ 14.88 Prozent auf 0.48 USD), Wynn Resorts (+ 10.38 Prozent auf 88.82 USD), Nektar Therapeutics (+ 10.18 Prozent auf 0.98 USD) und Donegal Group B (+ 7.07 Prozent auf 15.45 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil PDF Solutions (-18.16 Prozent auf 22.98 USD), Dorel Industries (-9.40 Prozent auf 3.04 USD), Geron (-8.24 Prozent auf 2.56 USD), Applied Materials (-8.18 Prozent auf 169.20 USD) und SMC (-6.98 Prozent auf 346.00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 55’637’274 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.463 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.05 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.40 Prozent an der Spitze im Index.

