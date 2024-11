NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich fester

Am Freitag schloss der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 19’003.65 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.032 Prozent tiefer bei 18’966.32 Punkten, nach 18’972.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18’899.48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’025.77 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.53 Prozent. Vor einem Monat, am 22.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18’573.13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.08.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 17’619.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14’265.86 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 28.70 Prozent zu Buche. Bei 19’366.07 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Ceragon Networks (+ 14.55 Prozent auf 3.70 USD), Methode Electronics (+ 7.72 Prozent auf 10.47 USD), Cerus (+ 7.19 Prozent auf 1.79 USD), ADTRAN (+ 6.71 Prozent auf 8.27 EUR) und TransAct Technologies (+ 6.39 Prozent auf 4.16 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Geospace Technologies (-17.25 Prozent auf 11.27 USD), American Software A (-13.04 Prozent auf 9.74 USD), Intuit (-5.68 Prozent auf 640.12 USD), AmeriServ Financial (-5.26 Prozent auf 2.88 USD) und Nissan Motor (-5.11 Prozent auf 2.70 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 47’752’223 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.412 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch