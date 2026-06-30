NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu

Der NASDAQ Composite gewann im NASDAQ-Handel zum Handelsende 1.52 Prozent auf 26’213.72 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.017 Prozent fester bei 25’824.47 Punkten, nach 25’820.14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’253.04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’808.06 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’972.62 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 20’794.64 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20’369.73 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.82 Prozent zu. Bei 27’190.21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Amtech Systems (+ 12.09 Prozent auf 23.08 USD), FormFactor (+ 10.93 Prozent auf 159.93 USD), TransAct Technologies (+ 10.82 Prozent auf 5.84 USD), Ceva (+ 9.60 Prozent auf 47.16 USD) und Microvision (+ 9.55 Prozent auf 0.33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-8.72 Prozent auf 21.78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.20 Prozent auf 86.93 USD), Methanex (-5.43 Prozent auf 46.15 USD), Astronics (-5.14 Prozent auf 81.26 USD) und Lifetime Brands (-5.01 Prozent auf 8.53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 65’159’005 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.087 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16.62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch