NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu

Der NASDAQ Composite schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 20’056.25 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.233 Prozent leichter bei 19’994.50 Punkten, nach 20’041.26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19’928.89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’099.39 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0.171 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19’630.20 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 19.11.2024, einen Wert von 18’987.47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15’775.65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4.02 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18’831.91 Punkten markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Microvision (+ 31.58 Prozent auf 1.75 USD), Cutera (+ 10.19 Prozent auf 0.52 USD), Microchip Technology (+ 9.90 Prozent auf 63.59 USD), ON Semiconductor (+ 6.87 Prozent auf 55.52 USD) und Power Integrations (+ 4.32 Prozent auf 64.48 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Powell Industries (-6.82 Prozent auf 194.35 USD), Intel (-6.10 Prozent auf 25.72 USD), Nektar Therapeutics (-5.66 Prozent auf 1.00 USD), JetBlue Airways (-5.30 Prozent auf 7.33 USD) und FreightCar America (-5.11 Prozent auf 9.85 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’208’833 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.514 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch