NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite klettert am Mittwochnachmittag

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.12 Prozent fester bei 26’379.57 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.228 Prozent auf 26’147.65 Punkte an der Kurstafel, nach 26’088.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25’990.16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’423.21 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0.933 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 13.04.2026, den Wert von 23’183.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’546.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19’010.08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.53 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’423.21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Methode Electronics (+ 50.85 Prozent auf 14.12 USD), Microvision (+ 11.42 Prozent auf 0.78 USD), ON Semiconductor (+ 10.83 Prozent auf 115.39 USD), Corcept Therapeutics (+ 10.30 Prozent auf 56.43 USD) und Nissan Motor (+ 10.23 Prozent auf 2.37 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-7.88 Prozent auf 17.66 USD), Myriad Genetics (-7.49 Prozent auf 3.77 USD), Manhattan Associates (-7.28 Prozent auf 125.03 USD), Exponent (-7.17 Prozent auf 53.09 USD) und Geospace Technologies (-6.46 Prozent auf 7.96 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18’093’043 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch