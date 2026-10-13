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Index-Performance im Fokus 13.10.2026 22:33:30

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Am zweiten Tag der Woche legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

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Letztendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0.15 Prozent) bei 27’204.38 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.393 Prozent auf 27’138.73 Punkte an der Kurstafel, nach 27’245.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 27’277.88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27’116.08 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 26’333.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’873.18 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 22’694.61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 17.08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 11.41 Prozent auf 1.47 USD), Dorel Industries (+ 7.89 Prozent auf 1.01 USD), SMC (+ 5.97 Prozent auf 467.06 USD), Donegal Group B (+ 5.53 Prozent auf 18.33 USD) und Infosys (+ 5.26 Prozent auf 11.40 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil PDF Solutions (-9.62 Prozent auf 47.62 USD), JetBlue Airways (-7.46 Prozent auf 3.35 USD), Applied Materials (-6.69 Prozent auf 464.24 USD), Taylor Devices (-6.01 Prozent auf 56.33 USD) und ADTRAN (-4.43 Prozent auf 6.13 EUR).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 25’317’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.942 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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