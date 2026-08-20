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Kursverlauf 20.08.2026 20:03:19

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag

Der NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Verluste.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.94 Prozent schwächer bei 26’084.76 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.454 Prozent tiefer bei 26’211.52 Punkten, nach 26’331.09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’059.01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’263.47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.61 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der NASDAQ Composite 25’508.07 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’270.36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 21’172.86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell ScanSource (+ 17.21 Prozent auf 60.27 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.15 Prozent auf 111.71 USD), Nordson (+ 6.56 Prozent auf 330.24 USD), Compugen (+ 5.53 Prozent auf 2.58 USD) und Methanex (+ 4.42 Prozent auf 59.09 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen LSI Industries (-13.47 Prozent auf 20.82 USD), SMC (-6.55 Prozent auf 427.75 USD), Astronics (-6.45 Prozent auf 76.40 USD), Americas Car-Mart (-6.17 Prozent auf 2.89 USD) und Monro Muffler Brake (-5.93 Prozent auf 11.83 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 19’945’926 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’199.93 13.83 S3CBQU
Short 15’790.75 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
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Long 13’399.08 13.83 SYBVIU
Long 12’841.63 8.99 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Compugen Ltd. 2.59 5.94% Compugen Ltd.
Consumer Portfolio Services Inc. 9.28 0.11% Consumer Portfolio Services Inc.
LSI Industries Inc. 17.10 -11.77% LSI Industries Inc.
Methanex Corp. 50.66 4.13% Methanex Corp.
Modine Manufacturing Co. 153.35 -1.09% Modine Manufacturing Co.
Monro Muffler Brake Inc. 11.79 -6.21% Monro Muffler Brake Inc.
Nordson Corp. 266.07 9.06% Nordson Corp.
NVIDIA Corp. 174.29 -0.61% NVIDIA Corp.
ScanSource Inc. 47.41 14.42% ScanSource Inc.
SIGA Technologies Inc. 2.99 -4.33% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 379.00 -2.87% SMC Corp.
SpaceX 106.60 -3.73% SpaceX
Strategy (ex MicroStrategy) 87.44 5.62% Strategy (ex MicroStrategy)

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