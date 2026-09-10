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NASDAQ Composite-Marktbericht 10.09.2026 16:01:11

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

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NASDAQ Composite-Handel am vierten Tag der Woche.

SIGA Technologies
3.01 USD -2.27%
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Um 15:58 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.82 Prozent auf 26’037.18 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.885 Prozent auf 26’021.05 Punkte an der Kurstafel, nach 26’253.34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’100.36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’979.54 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.85 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 10.08.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26’605.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25’169.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’886.06 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.06 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit SpaceX (+ 2.24 Prozent auf 150.85 USD), Elbit Systems (+ 2.05 Prozent auf 729.01 USD), Apple (+ 1.59 Prozent auf 320.34 USD), Comcast (+ 1.53 Prozent auf 24.97 USD) und Ceragon Networks (+ 1.46 Prozent auf 2.08 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen American Eagle Outfitters (-12.79 Prozent auf 14.73 USD), SMC (-8.71 Prozent auf 418.62 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7.74 Prozent auf 3.22 USD), Lincoln Electric (-6.66 Prozent auf 253.43 USD) und Donegal Group B (-6.55 Prozent auf 23.12 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’486’091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.674 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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