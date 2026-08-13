NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.73 Prozent stärker bei 26’782.17 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.161 Prozent auf 26’631.34 Punkte an der Kurstafel, nach 26’588.49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’875.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’612.85 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.381 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25’873.18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’402.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21’713.14 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15.26 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 25.25 Prozent auf 10.22 USD), Nissan Motor (+ 9.05 Prozent auf 2.06 USD), Harmonic (+ 6.83 Prozent auf 12.82 USD), AAON (+ 6.45 Prozent auf 90.73 USD) und OraSure Technologies (+ 6.00 Prozent auf 3.98 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Nortech Systems (-14.59 Prozent auf 12.88 USD), Donegal Group B (-6.92 Prozent auf 23.00 USD), Anika Therapeutics (-3.04 Prozent auf 21.36 USD), Compugen (-3.00 Prozent auf 2.43 USD) und Royal Gold (-2.90 Prozent auf 226.12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’474’588 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.570 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.91 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch