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NASDAQ Composite-Kursverlauf 29.04.2026 18:01:09

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Mittag in Rot

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Mittag in Rot

Der NASDAQ Composite zeigt sich am dritten Tag der Woche kaum verändert.

Teva Pharmaceutical Industries
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.20 Prozent tiefer bei 24’614.06 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.232 Prozent schwächer bei 24’606.53 Punkten, nach 24’663.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24’539.47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’724.11 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 0.748 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Wert von 20’948.36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der NASDAQ Composite 23’685.12 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17’461.32 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.93 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24’899.37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Intel (+ 11.11 Prozent auf 93.91 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 10.97 Prozent auf 35.09 USD), Starbucks (+ 10.19 Prozent auf 107.20 USD), F5 Networks (+ 9.17 Prozent auf 331.64 USD) und Visa (+ 8.87 Prozent auf 336.72 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Sangamo Therapeutics (-34.98 Prozent auf 0.13 USD), Anika Therapeutics (-15.33 Prozent auf 12.92 USD), Ultra Clean (-9.81 Prozent auf 70.58 USD), Commercial Vehicle Group (-9.37 Prozent auf 3.87 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-6.08 Prozent auf 687.29 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 20’585’912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.498 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13.07 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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