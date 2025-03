NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.30 Prozent fester bei 18’243.79 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.107 Prozent stärker bei 18’207.97 Punkten, nach 18’188.59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 18’170.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’281.13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 25.02.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19’026.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20’031.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16’384.47 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5.38 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17’238.24 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Donegal Group B (+ 12.70 Prozent auf 16.95 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 3.65 Prozent auf 28.42 USD), AmeriServ Financial (+ 3.31 Prozent auf 2.50 USD), Wynn Resorts (+ 2.82 Prozent auf 87.26 USD) und Cumulus Media A (+ 2.80 Prozent auf 0.50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Mind CTI (-9.27 Prozent auf 1.86 USD), Nissan Motor (-6.87 Prozent auf 2.71 USD), Microvision (-5.56 Prozent auf 1.53 USD), Cerus (-4.81 Prozent auf 1.49 USD) und Comtech Telecommunications (-4.50 Prozent auf 1.91 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’770’808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.041 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.44 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.55 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

