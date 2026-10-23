|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ 100 im Fokus
|
23.10.2026 16:01:04
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain
Anleger in New York schicken den NASDAQ 100 heute erneut ins Plus.
Um 15:59 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.10 Prozent nach oben auf 28’987.78 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 28’847.82 Zählern und damit 0.383 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (28’958.69 Punkte).
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 28’825.72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28’997.37 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.87 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2026, den Stand von 30’470.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’454.81 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25’097.42 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 15.00 Prozent zu Buche. 31’361.37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 2.58 Prozent auf 878.57 USD), Sandisk (+ 2.49 Prozent auf 1’292.38 USD), Lumentum (+ 2.22 Prozent auf 769.26 USD), Astera Labs (+ 2.16 Prozent auf 263.38 USD) und SpaceX (+ 1.93 Prozent auf 147.55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil T-Mobile US (-3.87 Prozent auf 152.64 USD), Monolithic Power Systems (-2.49 Prozent auf 1’138.88 USD), Booking (-2.30 Prozent auf 157.39 USD), Moderna (-2.25 Prozent auf 198.07 USD) und Old Dominion Freight Line (-1.92 Prozent auf 186.25 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 4’813’649 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.771 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6.39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kraft Heinz Company
|
23.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
|
23.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu CrowdStrike
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Booking Holdings am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28’957.53
|0.00%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.