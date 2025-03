NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

Zum Handelsende legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2.16 Prozent auf 20’180.44 Punkte zu. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1.45 Prozent fester bei 20’041.21 Punkten, nach 19’753.97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 20’024.97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20’208.84 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 24.02.2025, mit 21’352.08 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.12.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 21’797.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Wert von 18’339.44 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3.79 Prozent nach unten. Bei 22’222.61 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 19’152.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 11.93 Prozent auf 278.39 USD), Strategy (+ 10.43 Prozent auf 335.72 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.96 Prozent auf 113.85 USD), Palantir (+ 6.37 Prozent auf 96.75 USD) und NXP Semiconductors (+ 5.22 Prozent auf 211.12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Starbucks (-1.39 Prozent auf 95.72 USD), The Kraft Heinz Company (-1.36 Prozent auf 29.12 USD), AstraZeneca (-1.12 Prozent auf 74.09 USD), American Electric Power (-0.88 Prozent auf 104.18 USD) und Amgen (-0.53 Prozent auf 314.38 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 51’100’574 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.024 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 5.43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

