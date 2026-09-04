NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Um 15:58 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.56 Prozent auf 29’648.24 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.194 Prozent auf 29’539.57 Punkte an der Kurstafel, nach 29’482.32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29’516.20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’649.88 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.830 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’733.16 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.06.2026, den Wert von 30’407.81 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 23’633.01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 17.62 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Astera Labs (+ 10.62 Prozent auf 312.85 USD), Sandisk (+ 5.41 Prozent auf 1’639.05 USD), KLA (+ 5.10 Prozent auf 181.76 USD), Seagate Technology (+ 4.72 Prozent auf 836.34 USD) und Lam Research (+ 4.37 Prozent auf 305.45 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-7.15 Prozent auf 265.32 USD), Autodesk (-6.84 Prozent auf 221.27 USD), Thomson Reuters (-5.37 Prozent auf 105.76 USD), Tesla (-5.20 Prozent auf 356.80 USD) und Workday (-4.38 Prozent auf 197.85 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’311’076 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.651 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.17 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch