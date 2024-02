NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.44 Prozent schwächer bei 17’882.66 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.112 Prozent auf 17’942.28 Punkte an der Kurstafel, nach 17’962.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17’859.66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’041.45 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 12.01.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 16’832.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15’529.12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, mit 12’304.92 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8.09 Prozent. Bei 18’041.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’249.19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Diamondback Energy (+ 9.38 Prozent auf 165.98 USD), Enphase Energy (+ 5.25 Prozent auf 128.90 USD), Airbnb (+ 4.20 Prozent auf 153.80 USD), Warner Bros Discovery (+ 3.32 Prozent auf 9.96 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3.21 Prozent auf 131.57 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-2.81 Prozent auf 188.13 USD), Constellation Energy (-2.77 Prozent auf 128.51 USD), Adobe (-2.45 Prozent auf 611.84 USD), CrowdStrike (-2.44 Prozent auf 321.29 USD) und Electronic Arts (-2.18 Prozent auf 137.55 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’654’633 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.892 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.82 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

