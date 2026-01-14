NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich schwächer

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.07 Prozent auf 25’465.94 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.646 Prozent auf 25’575.57 Punkte an der Kurstafel, nach 25’741.95 Punkten am Vortag.

Bei 25’266.20 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25’624.19 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.589 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 25’196.73 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Stand von 24’579.32 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 14.01.2025, mit 20’757.41 Punkten bewertet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.66 Prozent auf 179.33 USD), Kraft Heinz Company (+ 3.45 Prozent auf 24.32 USD), CoStar Group (+ 3.32 Prozent auf 63.87 USD), Intel (+ 3.02 Prozent auf 48.72 USD) und Cognizant (+ 2.64 Prozent auf 86.70 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-7.61 Prozent auf 617.76 USD), Intuit (-6.39 Prozent auf 566.60 USD), Airbnb (-5.20 Prozent auf 132.79 USD), Biogen (-5.04 Prozent auf 169.31 USD) und Atlassian (-4.30 Prozent auf 131.96 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 41’016’358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.858 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

